Gallschütz. Gekracht hat es am Montagmorgen in Gallschütz an der Kreuzung der Staatsstraße 41 mit der Kreisstraße, die nach Schrebitz führt. Zwei Pkw sind zusammengestoßen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Personen verletzten sich bei dem Zusammenprall offenbar nicht. Beamte des Döbelner Polizeireviers waren vor Ort, um den genauen Hergang des Unfall zu klären. Vermutlich liegt ein Vorfahrtsfehler an der recht unübersichtlichen Kreuzung vor.

Von daz