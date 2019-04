Leisnig

Um zwölf kleine Erdenbürger ist Leisnig in diesem Jahr bereits reicher geworden. Ein paar davon hatten bereits ihre eigene Audienz beim Bürgermeister der Stadt, Tobias Goth ( CDU). Es gibt einen Begrüßungsblumenstrauß für die jungen Eltern und ein kleines Startgeld. Die Kreissparkasse Döbeln beteiligt sich an dem kleinen Baby-Starterpaket.

Die kleine Hanni zieht bald um

Zu den Neuankömmlingen zählt (von links) Moritz Horn, geboren am 4. Februar, der mit seinen Eltern Constanze und Michael vorbei kam. Sie wohnen im Scheergrund. Hanni Neugebauer, mit Mama Stefanie Krakowczyk und Papa Martin Neugebauer, kam am 2. Februar zur Welt und will bald nach Polkenberg ziehen.

Glückwünsche vom Stadtoberhaupt

Nagna Sorour brachte Söhnchen Jonas mit. Der Älteste im Bunde wurde schon am 28. Januar geboren und wohnt in Fischendorf. Papa Danny Kupfer konnte nicht mit beim Bürgermeistertreff dabei sein. Carl Benno, geboren am 10. Februar, war mit Papa Christian Uebigau und Mama Anne Kleider zur Stelle. Die Familie wohnt in Polkenberg. Vom Stadtoberhaupt gab es für alle liebe Glückwünsche.

Von Steffi Robak