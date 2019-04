Leisnig

Ein Eigenheim-Rohbau, provisorische Bretterrampe hinauf zur Haustür. Innen raue Gasbetonwände. Weite Räume, große Fenster, alle bis zum Boden. Kabel, teils in ganzen Strängen, hängen von der Decke und aus den Wänden. Hier ist Martin Neugebauer in seinem Element.

Seiner Hände Arbeit investiert der 32-Jährige voller Tatendrang in die eigenen vier Wände. Er wäre gern schon weiter. Die Grundstücksangelegenheiten hatten ewig gedauert, weil sich das Grundstück auf früherem Gartenland befindet. Zum Ärger aller Beteiligten – auf dem Nachbargrundstück baut parallel Martins Freund Marco Zimmermann – zog sich der Behördenkram zwei Jahre hin.

Jetzt kommt mit dem Frühling der große Ruck. Für Sommer ist der Umzug geplant von Beiersdorf nach Polkenberg, Weihnachten findet auf jeden Fall in den eigenen vier Wänden statt, so der Plan.

Neue Aufgaben gemeinsam packen

Das Häuschen ist eine von zwei aktuellen Herausforderungen im Leben von Martin Neugebauer. Seit dem 2. Februar ist er zudem stolzer Vater von Töchterchen Hanni. Schaut seine Freundin Stefanie Krakowczyk mit dem gemeinsamen Nachwuchs vorbei, gehört die Babyschale mit dem schlummernden Winzling darin zur Baustellen-Einrichtung wie die Werkzeugkoffer, sämtliche Maschinen sowie ein Rollstuhl. Im Grunde mehrere.

Einer aus früheren Jahren fungiert als Baustellenfahrzeug - praktisch, denn so braucht der Alltagsrollstuhl nicht über die Baustellenschwelle bugsiert zu werden.

An einem weiteren fahrbaren Untersatz sind die Armlehnen technisch so konstruiert, dass sich Martin mittels Armkraft aus dem Sitz in die aufrecht stehende Position hebeln kann. Technik, physikalische Gesetze, Kraft und Körperbeherrschung ermöglichen es dem Sportler, in voller Körpergröße seiner fast zwei Meter auf der Baustelle zu hantieren.

Sportler zieht daheim die Kabel

Sonst fährt er sowohl Mountainbike als auch Rennrad in Form von Handbikes, trat bereits mit seinem Teamkollegen Steve Martin zum Triathlon an, spielt bei den Rollstuhlbasketballern Chemnitz Niners in der Regional-Liga. Momentan zieht er daheim endlos Elektrokabel. „Eine Reihe von Dingen kann ich selbst am Bau machen, ich benötige nur mehr Zeit als ein Handwerker. Aber Zeit habe ich“, bleibt er gelassen. Und natürlich baut er mit Unternehmen, die Elektroinstallation verantwortet ein Meister.

Dass er als Bundeswehrsoldat auf dem Arbeitsweg mit dem Motorrad verunglückte, sei bei aller Tragik auch ein Stück Glück gewesen: Als Wehrdienstbeschädigter sei er durch die Bundeswehr abgesichert. „Wenn ich höre, wie eine querschnittsgelähmte Freundin mit ihrer Krankenkasse um einen Rollstuhl kämpft – das ist einfach unfassbar.“

Ausbildung erst mal auf Eis

Die guten Seiten seiner persönlichen Situation weiß er zu schätzen, lotet Grenzen aus – und akzeptiert, wo diese überschritten sind. Eine Umschulung beim Berufsförderungswerk in Dresden zum Technischen Produktdesigner brach der gelernte Bäcker nach einigen Monaten ab.

„Zehn Stunden war ich zum Unterricht inklusive Anfahrt nach Dresden unterwegs – alles im Sitzen. Das ist ungeheuer anstrengend, da ich mich nicht zwischendurch strecken kann wie andere Menschen.“ Die Lähmung ab dem elften Brustwirbel abwärts und Spastiken der Körpermuskulatur machen ihm zu schaffen. Aufgegeben hat er das Projekt Ausbildung nicht. Ihm werde aber auch so nicht langweilig.

Selbst genähtes Mützchen fürs Mädchen

Eine Werkstatt darf am Haus nicht fehlen. Als Nächstes interessiert ihn das Schweißen von Aluminium. „ Rollstühle bestehen zum großen Teil daraus. Ich will mir mit kleinen Umbauten selber helfen. Handwerken, Schrauben, Sachen ausprobieren war schon immer mein Ding.“

Zuletzt war Nähen dran: Die Kissen für den Rollstuhl modifiziert sich Martin nach eigenen Vorstellungen. Immerhin ist er auf dieses Hilfsmittel seit seinem Motorradunfall im Oktober 2012 die längste Zeit des Tages angewiesen. Das Nähen zeigte er auch seiner Freundin. Deshalb trägt Hanni jetzt ein von Mama genähtes Mützchen.

Dass er so vieles selbst in die Hand nimmt, sei für sie während der ersten Begegnungen mit Martin zunächst irritierend gewesen, gesteht Stefanie Krakowczyk. „Weitgehend erledigt er seine Angelegenheiten selbst und zwar so souverän, dass ich ihn nicht als behindert wahrnehme“, sagt die 27-Jährige.

Vor drei Jahren Eisessen und reden

Beide hatten bereits vor Martins Unfall den gleichen Freundeskreis, verabredeten sich vor drei Jahren einfach mal so zum Eisessen und Reden in Colditz. „Bis unters Dach in ihre damalige Wohnung, das war nicht drin“, sagt Martin, „und als sie mir danach eine Nachricht schrieb, sie hätte unser Treffen schön gefunden, da dachte ich: Hä...?“ – sagt er und schüttelt lächelnd den Kopf. Jedenfalls gibt es jetzt Hanni. Schreit die Kleine nachts, stehe natürlich die Mama auf.

Für ihn sei das sehr umständlich, er müsse erst in den Rollstuhl und dann ums Bett herum, „und die Brust geben kann ich doch sowieso nicht.“ Im Haushalt sei ihr Martin eine große Hilfe, sagt Stefanie Krakowczyk, die als Krankenschwester in Grimma arbeitet. Wegen der Höhe der Küchenschränke im neuen Heim wird es bei im Übrigen keine Abstimmungsprobleme geben: Stefanie Krakowczyk, 1,63 Meter groß, reicht stehend ebenso weit nach oben wie Martin Neugebauer mit seinen 1,94 Metern im Sitzen.

Von Steffi Robak