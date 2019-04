Leisnig

Jahrzehnte ist es her, dass Bachs Matthäuspassion in Leisnig aufgeführt wurde. Zu groß dimensioniert scheint die Komposition, die das Leiden und Sterben Christi aus dem Blickwinkel des Evangelisten Matthäus überliefert, um in einer Kleinstadt regelmäßig dargeboten zu werden. Sicher: Die kleine Schwester Johannespassion ist oft in der Region zu hören. Aber man braucht eben dieses Monumentalwerk, um Bachs Grundansatz zu verstehen: Der Tod des Erlösers ist kein antikes Historiendrama, sondern eine Geschichte, die die Zuhörer existenziell berühren soll. Oder wie es eine große Wochenzeitung vor einem Jahr schrieb: „Manche Menschen glauben nicht an Gott, aber wenn sie Bach hören, werden sie religiös!“

Verzicht auf Applaus

Darum war es nicht nur folgerichtig, sondern auch wichtig, dass im Programmheft freundlich gebeten wurde, auf Beifall nach der Aufführung zu verzichten. Denn so ließ sich die eindrückliche Intensität des „Wir setzen uns mit Tränen nieder“ ganz individuell mit nach Hause nehmen. Holger Schmidt hatte diese zu einem prachtvollen Monolith geformt – zwar etwas zu laut im Gesamteindruck, aber als gute Ergänzung zum würdevollen „Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen“, mit dem drei Stunden zuvor der Hörer gleichsam durch ein Kathedraltor geschritten war, um fern von Zeit und Alltag des Sonntagnachmittags dem Passionsbericht zu lauschen.

Das Publikum lauscht der Matthäuspassion. Quelle: Gerhard Dörner

Schade jedoch, dass das Ganze nur mit Kürzungen (zwei Arien und einige Wiederholungen fehlten) zu erleben war, was angesichts heutiger Aufführungspraxis auch unnötig ist. Nicht ganz konsequent war der Dirigent zudem in der Umsetzung der Doppelchörigkeit. Zwar hatten sich die gut einstudierten Sängerscharen der Kantoreien Leisnig und Markleeberg sowie des Kammerchors des Kirchenbezirks wirklich zu zwei Gruppen angeordnet. Doch schon im Eingangschor halfen sich die Choristen gegenseitig, Continuo-Spieler Matthias Eisenberg übernahm zudem die Orgelparts und anstelle der geforderten zehn Solisten (je zweimal Sopran, Alt, Tenor, Bass sowie Evangelist und Christus) standen gar nur fünf Sänger im Altarraum.

Absolvieren eines Monumentalprogramms

Christopher B. Fischer hatte so an diesem Nachmittag ein Monumentalprogramm zu absolvieren, da er sowohl den Evangelisten als auch beide Tenor-Soli bot. Wie der junge Sänger das schaffte, das nötigte bis in die Schlusstakte hinein Respekt ab. Zwar agierte er nicht an allen exponierten Stellen sicher, doch sein lyrisch geführter Tenor schien für Schmidts Passionsdeutung gleichsam ideal.

Die nämlich war keineswegs hochdramatisch und von brodelnden Massenszenen geprägt. Vielmehr baute Schmidt mit bisweilen überlangsamen Tempi die Passion um die Ruheinseln der Arien (sehr schön die Instrumentalbegleitung in „Aus Liebe will mein Heiland sterben“) und Choräle zu einem Bekenntniswerk der Verinnerlichung. Als die letzten Worte „Ruhe sanft“ dann verklungen waren und sich der herbe Septakkord in warmes Moll weitete, hatte der Kirchenmusikdirektor einen sehr weiten Weg durchschritten, für den die Zuhörer auch ohne Beifall mehr als dankbar waren.

Von Hagen Kunze