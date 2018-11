Klosterbuch

Heiner Stephan ist froh. Endlich kommt Ordnung auf den Parkplatz hinterm Deich in Klosterbuch. „Das ist eine ordentliche Aufwertung. Die Baumreihen bringen Ordnung rein“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins Kloster Buch. Er packte am Sonnabend beim Arbeitseinsatz der Döbelner Rotarier mit an. Eine bunte Mischung an Berufsgruppen kam hier zusammen. Altbürgermeister, Rechtsanwälte, Arzt, Unternehmer, Vermessungsingenieur, um nur einige zu nennen. Die Idee für die Pflanzaktion des Bürgerhains hatte Holger Jentzsch, IT-Unternehmer aus Döbeln. „Bäume sind etwas dauerhaftes. Zumal hier auch noch mehr gepflanzt werden können, zum Beispiel von Hochzeitspaaren. Im besten Fall kommen die Leute wieder, um nach dem Baum zu schauen“, sagt Holger Jentzsch.

Rotarier unterstützen noch andere Projekte

Nicht nur die Ahorn-Bäume verbinden den Döbelner Ableger des gemeinnützigen Service-Clubs mit dem Kloster Buch. So unterstützen die Rotarier Projekte an den vier Förderschulen im Altkreis, die dann wieder der ehemaligen Zisterzienser-Abtei zugute kommen. Auf diese Weise kam die historische Perle des Leisniger Ortsteils beispielsweise zu hölzernen Tischaufstellern. Und das Baumpflanzen dürfte noch nicht die letzte Aktion der Rotarier im Kloster gewesen sein. Der Erlös des Glühweinfestes der Rotarier kommt auch dem Kloster zugute.

Bagger half beim Ausheben der Pflanzlöcher

Der kanadische Ahorn gilt als robust und resistent. Sein lateinischer Name „acer saccharum“ verrät auch eine weitere Eigenschaft des Baumes. Saccharum ist lateinisch für Zucker. In Nordamerika wird aus seinem Saft Ahornsirup gewonnen. Für eine solche Nutzung sind die neuen Klosterbucher Bäume aber nicht vorgesehen, welche die Rotarier am Sonnabend in die Erde gebracht haben. Zum Glück mussten sie nicht alle Pflanzlöcher für die recht großen Wurzelballen mit Schaufel und Spaten ausheben. Die Ostrauer Baugesellschaft verringerte die Mühsal etwas und half mit einem Bagger. Trotzdem waren noch etliche Gießkannen voller Wasser zu schleppen und die Baumpfähle einzuschlagen. Einige Bäume waren noch voller Herbstlaub. Dessen rotbraune Färbung lässt bereits Vorfreude auf künftige „indian summer“ im Kloster Buch aufkommen.

Nun sind die Bäume in der Erde. Bis sie erstmals wieder austreiben, widmen sich die Döbelner Rotarier einem nächsten Förderprojekt.

Von Dirk Wurzel