Leisnig. Gemeinsam mit Mitgliedern aus dem Geschichts- und Heimatverein befassten sie sich ein Schuljahr lang mit besonderen Bäumen auf dem Gottesacker. Mit der Beschilderung von sieben besonderen Exemplaren endet das Projekt.

Trompetenbaum zusätzlich ausgesucht

Eine Hemlocktanne ist darunter, Blutahorn sowie Blutbuche gehören dazu, Baumhasel sowie eine Rosskastanie. Außerhalb des Friedhofes, ganz in seiner Nähe an der Johannistalkreuzung, bekam ein Tulpenbaum ebenfalls ein Schild. Den Baum hatten sich die Schüler selbst ausgesucht und ins Projekt einbezogen. Über das Schuljahr hinweg dokumentierten die Schüler mit per Foto, wie der jeweilige Baum im Herbst, Winter Frühjahr und Sommer aussieht. Die Schilder malten die Schüler ebenfalls selbst, wobei Malermeister Manfred Hingst sie unterstützte.

Bäume erklären per QR-Code

Frank Geißler vom Vorstand des Heimatvereins und gleichzeitig Friedhofsgärtner, betreute das Projekt ebenso wie Uwe Reichel aus der Arbeitsgruppe Baumfreunde beim Heimatverein. Reichel ist seit einigen Wochen Vorsitzender des Heimatvereins. Geißler sorgte auch dafür, dass über das Baumprojekt mit den jungen Leuten auch auf der Internetseite des Heimatvereins berichtet wird. Auf den Tafeln ist neben botanischen Angaben zum Baum ein QR-Code zu finden. Abgescannt per Smartphone führt der Code auf die Homepage. Dort kann die Information zum Baum ebenfalls nachgelesen werden.

Von Steffi Robak