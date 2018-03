Baggerschaufel knabbert an alter Döbelner Kaserne

Döbeln. Das erste Stück der alten Kaserne hat der Baggerarm schon abgerissen. Bis Anfang Juni soll die Ruine verschwunden sein. Das Abrissmaterial wird vor Ort zunächst in Containern sortiert. Später wird es in einem Brecher zerkleinert und abgefahren. „Das gebrochene Material, was zur Wiederverfüllung der Baugrube geeignete ist, wird gleich vor Ort nach dem Brechen wieder eingebaut. Nicht geeignetes Material wird abtransportiert“, informiert Alwin-Rainer Zipfl, Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Sächsischen Finanzministerium.

Die nach dem Abriss entstehende ebene Fläche wird nach Bau des neuen Landesrechnungshofes genau gegenüber zum befestigten Parkplatz für die 190 Rechnungshofmitarbeiter gepflastert.

Seit Montag fressen sich die Bagger in das Gebäude auf dem ehemaligen Kasernengelände zwischen der Kunzemannstraße und der Friedrichstraße.

Die Abrissfirma weist darauf hin, dass es während der Arbeiten zu erhöhter Lärm- und Staubentwicklung kommt und bittet die Anlieger dafür um Verständnis. Anwohner sowie Angestellte und Nutzer von Einrichtungen im unmittelbaren Umfeld werden gebeten, während der Arbeiten Fenster geschlossen zu halten. Sobald es die Temperaturen erlauben, soll die Baustelle gegen den beim Abriss entstehenden Staub mit Wasser benetzt werden.

Von Thomas Sparrer