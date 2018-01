Bald Geflatter im Dürrweitzschener Trafohaus

Dürrweitzschen. Die Gemeinde Zschaitz-Ottewig engagiert sich im Tierschutz: Wie Bürgermeister Immo Barkawitz (Freie Wähler) auf der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte, hat die Kommune das ehemalige Trafohäuschen im Ortsteil Dürrweitzschen erworben, um dort Nistplätze für Fledermäuse und Vögel zu schaffen. Davon sollen nicht nur die Tiere, sondern auch die Kinder der Kindertagesstätte „Waldspatzen“ in Zschaitz-Lüttewitz profitieren.

Während des Jahresrückblicks auf 2017 zeigte der Bürgermeister Bilder des älteren Gebäudes, welches an sich schon erhaltenswert sei. Mit dem kleinen Türmchen oben auf und der markanten Dachform gehört es zu den wenigen Trafohäusern in der Region aus dieser Zeit. Und ist zudem baulich durch den Vorbesitzer – den Energieversorger Mitnetz Strom – gut in Schuss gehalten worden.

„Wir haben das Trafohaus in Dürrweitzschen gekauft für 1,19 Euro“, erklärte Barkawitz, was für Erheiterung sorgte: Selbst beim symbolischen Euro als Kaufpreis wird die Mehrwertsteuer nicht ausgespart. Statt Versorgungsleitungen soll das Haus schon bald verschiedene Flugtierarten beherbergen. „Wir wollen Fledermausnistkästen einrichten und auch Nistkästen für Vögel“, kündigte Barkawitz an.

Fördermittel für Nistkästen beantragt

Während der Hauskauf durch die Überlassungsaktion von Mitnetz für die Gemeinde sehr günstig geworden ist, werden Kauf und Einbau der Nistkästen deutlich mehr kosten. Darum hat die Zschaitzer Verwaltung für die Anschaffung der Kästen bereits Fördermittel beantragt. Das Projekt soll in der wärmeren Jahreszeit starten.

Dabei helfen sollen die Kinder der Kita Zschaitz, für das Trafohaus zum Dauerprojekt werden soll. Denen zur Seite stehen sollen wiederum die Naturschützer der Nabu-Regionalgruppe Lößhügelland, die bereits Erfahrung mit der Einrichtung von Trafostationen für Flugtiere hat. Erst im November hatte der Nabu eine Turmstation in Maltitz bei Mochau übernommen.

Von Sebastian Fink