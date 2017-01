Milchbauer Christian Kalbhenn aus Haßlau hat seinen nächsten Coup in Arbeit: Bald soll es an seiner 24-Stunden-Milchtankstelle auch Käse aus heimischer Milch rund um die Uhr geben. Die Generalprobe – der persönliche Direktverkauf des neuen Produkts in der Käsestube ist gelungen. Drei Stunden standen die Leute an für Gouda und Camembert.