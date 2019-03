Rosswein

Das Bild an der Giebelwand des Roßweiner Kräutergartens hat auch schon bessere Zeiten gesehen. 2009 malten es Studenten der Sozialen Arbeit in Roßwein und verzierten damit den Schuldurchgang. Mittlerweile ist nicht nur ein Großteil des Putzes abgebröckelt, wobei sicher die eine oder andere gelangweilte Hand geholfen haben mag. Auch wilde Graffiti zieren inzwischen das Objekt.

Kreativität kanalisieren

Nun steht im kommenden Jahr das Roßweiner Schul- und Heimatfest an und in der ganzen Stadt herrscht das Bestreben, bis dahin so viele Schandflecken wie möglich zu beseitigen. Die Wand, auf der mittlerweile nicht mehr als das Roßweiner Stadtwappen wirklich zu erkennen ist, soll überpinselt werden. Doch nicht nur das.

Wie Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) erklärt, sollen an der Stelle zukünftig mehrere OSP-Platten hängen, die von Jugendlichen besprüht und gestaltet werden dürfen. Die Idee für eine sogenannte „Open-Air-Galerie“ geht unter anderem zurück auf ein gemeinsames Gespräch zwischen Bürgerhaus, Stadt und Jugendhaus. Immer wieder werden in der Stadt Flächen mit Schriftzügen und Zeichen beschmiert und besprüht, weshalb die drei Parteien versuchen wollen, Möglichkeiten zu schaffen, die Lust am Sprühen zu kanalisieren.

Ob man damit nun diejenigen erreicht, die für die Schmierereien in der Stadt tatsächlich verantwortlich sind, sei erst einmal dahingestellt, so der Bürgermeister. Dennoch hält er die Gestaltung der Wand am Schuldurchgang für eine gute Idee, mit der auch mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden können.

Keine freien Flächen in der Stadt

Andere „freie“ Flächen in der Stadt, die man zum Besprühen freigeben könnte, stünden nämlich eher nicht zur Verfügung, bedauert Veit Lindner. Die Stadt selbst habe keine Objekte, die besprüht werden könnten. Große Flächen gäbe es unter anderem an der früheren Terra-Schuh, aber die seien alle privat.

Da schon lieber die Platten, die dann an die Wand geschraubt werden können. Besprüht werden sollen diese einen mal zwei Meter großen Motivträger unter anderem im Rahmen eines Ganztagsangebotes der Oberschule oder auch bei einem Projekt des Bürgerhauses. Etwa fünf Platten könnten auf jeden Fall an die Wand geschraubt werden. Vorgesehen ist, dass die Platten etwa aller Vierteljahr gewechselt werden, so dass verschiedene Motive eine Chance bekommen, gezeigt zu werden.

Garagenwand im Jugendhaus verzieren

Auch das Jugendhaus plant als Reaktion auf die vielen illegalen Graffiti-Aktionen in jüngster Vergangenheit in der Stadt einen Workshop zum Thema. Dafür werden noch Flächen gesucht, die besprüht werden können. Möglicherweise kann auch die große Garagenwand auf dem Gelände des Jugendhauses selbst genutzt werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk