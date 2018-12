Rosswein

Roßweins Mühlstraße hinterlässt keinen guten Eindruck beim Besucher der Stadt. Ein marodes Haus am anderen, insbesondere linkerhand, wenn man vom Markt aus in die Straße einbiegt. Die vielen Ruinen sind der Stadt seit Jahren ein Dorn im Auge, allein die Beseitigung der Häuser, die keiner mehr bewohnt, ist nicht ganz leicht. Einfach wegreißen geht nicht, auch wenn die Stadt den größten Teil der Gebäude mit eben diesem Gedanken im Hinterkopf bereits in ihren Besitz gebracht hat. Schritt für Schritt bereitet sich die Stadt darauf vor, unter anderem in der Mühlstraße für Luft zu sorgen.

Die sogenannte Brachenliste, die in einer der jüngeren Stadtratsitzungen beschlossen wurde, ist eine Voraussetzung dafür, dass irgendwann gehandelt werden kann. Der Abbruch eines Hauses kostet Geld. Will die Stadt Fördermittel für den Abriss erhalten, ist es zwingend, dass die jeweilige Brache Bestandteil der Liste ist. Die Brachenliste muss zudem Bestandteil des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes der Kommune sein. Diese Punkte hat Roßwein bereits abgearbeitet. Nächster Schritt ist das Einfügen aller in der Liste aufgeführten Gebäude in das Brachenerfassungssystem des Landes Sachsen. Das steht demnächst auf dem Plan, wie Matthias Lange, stellvertretender Bauamtsleiter der Stadt, erklärt.

Zwischen 80 und 90 Prozent liegen die Förderungen, die über verschiedene Programme möglich sind. Aktuell sind 44 Objekte in Roßwein und den Ortsteilen aufgeführt. Sollten im Laufe der nächsten Jahre weitere Brachen dazu kommen oder ein konkreter Abbruchbedarf für eine nicht in der Liste aufgeführte Brache entstehen, könne die Liste jederzeit mit einfachem Beschluss durch den Stadtrat fortgeführt beziehungsweise ergänzt werden, erklärt Matthias Lange.

Welche Brache die Stadt zu allererst in Bearbeitung nehmen möchte, darüber wird noch Stillschweigen bewahrt, schließlich müssen auch erst die entsprechenden Eigenmittel im Haushalt eingestellt werden. Auf der vom Stadtrat beschlossenen Liste zu finden ist unter anderem die frühere Schuhfabrik in der Bahnhofstraße, verschiedene Gebäude des ehemaligen Schmiedewerkes in der Goldbornstraße, das frühere Sporthaus, ein Wohnhaus, rückwärtige Lagergebäude der Gaststätte Hempel. Für alle Objekte ist ein Rückbau vorgesehen und als Nachnutzung sind Grünflächen angedacht.

Kein Geheimnis ist, dass es in der Mühlstraße so schnell wie möglich vorangehen soll und muss. Denn die Ruinen bieten nicht nur ein unschönes Bild. Sie besetzen auch potenzielles Bauland im Stadtinnern, das aktuell stark nachgefragt wird. „In den umliegenden Großstädten ist Bauland für viele unerschwinglich geworden. Wir profitieren hier von unserer guten Anbindung“, erklärt Matthias Lange, warum immer mehr Häuslebauer beispielsweise aus Dresden auch in Roßwein nach Grund und Boden suchen.

Noch ist in der Mühlstraße nicht alles geklärt. Zwischen den Häusern, die die Stadt in den vergangenen Jahren erworben hat, tummeln sich noch vier in Privatbesitz. „Mit den Eigentümern stehen wir in Verhandlungen“, sagt Lange. Dabei müsse nicht immer die Stadt als Käufer einspringen, um ein Objekt abzureißen oder zu sanieren. Hier etwa kommen die potenziellen private Häuslebauer ins Spiel.

Nicht für alle Objekte, die auf der Brachenliste aufgeführt sind, ist ein Rückbau vorgesehen. Für die Nummer 15 in der Mühlstraße beispielsweise geht es um Sicherung und Modernisierung, da es sich um ein unter Denkmalschutz stehendes Haus handelt.

Von Manuela Engelmann-Bunk