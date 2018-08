Leisnig

Es wird extrem knifflig werden mit dem neuen Mischkanal in Leisnig, nicht allein am Schlossberg, aber dort ganz besonders. Zudem wurde in der jüngsten Versammlung vom Abwasserzweckverband beschlossen, neue Kanäle in der Gorschmitzer und Brösener Gasse sowie in der Eintracht zu verlegen.

Freistaat Sachsen zahlt alles

Allen gemeinsam ist: Während die Kommune die Kosten zunächst vorfinanzieren muss, bekommt die Stadt das Geld später zurück. Es werden noch Fördermittel für die Flutschadensbehebung nach dem Hochwasser 2013 verbaut. Der Freistaat Sachsen trägt die Kosten vollständig.

Förderung nur noch für Projekte bis Mitte 2019

Es gibt trotzdem einen Knackpunkt dabei: Das Förderprogramm läuft aus. Bis 30. Juni 2019 muss zwingend alles abgearbeitet sein. Sonst ist es Essig mit der Hundert-Prozent-Förderung vom Freistaat Sachsen. Ohne diese bekommt der Zweckverband die Arbeiten jedoch nicht finanziert.

Logistisch wird es knapp

Weil der Bauablauf vor allem in der Altstadt logistisch kompliziert wird, ist für Mittwoch kommender Woche sind zunächst Absprachen mit den beteiligten Unternehmen vorgesehen. Dann werden auch die Bürger über Details informiert.

Kanalbau für Poststraße verschoben

„Fakt ist: Es wird zwangsläufig zu erheblichen Beeinträchtigungen durch den Bau kommen“, sagt Michael Tecklenburg, der für den AZV Leisnig die Geschäftsführung in den Händen hat. Die Arbeiten für den Kanalbau in der Poststraße, ursprünglich für 2018 vorgesehen, hat der Verband nach 2019 verschoben.

Bürger werden informiert

Diese Arbeiten werden aus einem anderen Investitionsprogramm gefördert, welches nicht an einen Bautermin gebunden ist. Die Mittel können dafür auch später noch abgerufen werden. Zunächst will sich der Verband organisatorisch auf die noch offenen Projekte konzentrieren, deren Finanzierung auf der Hochwasserschadensförderung basiert. Damit die von Bauprojekten betroffenen Bürger zu ihrem jeweiligen Projekt Informationen erhalten, werde es konkrete Bürgerversammlungen geben, so Tecklenburg.

Von Steffi Robak