Der nächste Schritt in Richtung Erweiterung der Kindertagesstätte Waldspatzen in Zschaitz mit 14 neuen Plätzen ist getan: Der Gemeinderat Zschaitz-Ottewig stimmte in seiner Sitzung am Montagabend dem Bauantrag für den geplanten Umbau zu.

Der weitere Weg des knapp 190 000 Euro teuren Umbaus liegt nun in der Händen der Ostrauer Verwaltung, die sich im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit Zschaitz-Ottewig um einen Fördermittelantrag im Leader-Bezirk Lommatzscher Pflege bemüht.

Entscheidung über Förderung am 25. Mai

Dafür gibt es einen straffen Zeitplan. „Die Zustimmung des Gemeinderates haben wir bereits beim Landratsamt eingereicht. Wir haben die Mitarbeiter dort auch sensibilisiert, dass es schnell geht, mit dem Bauantrag“, sagt Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU).

Denn: Ohne Baugenehmigung keine Förderung. Bis 5. Mai muss der vollständige Antrag inklusive Baugenehmigung eingereicht sein. Am 25. Mai entscheidet die Leader-Aktionsgruppe dann über die Förderung, die mit 80 Prozent beträchtlich ausfällt und von der das Unternehmen weitgehend abhängig ist.

Umbau soll im Herbst starten

Dirk Schilling ist jedoch aus Erfahrung optimistisch. „Wir gehen fest davon aus, dass dem Antrag zugestimmt wird. Das nötige Budget ist vorhanden und wir haben darauf geachtet, dass keine Konkurrenz darum zu anderen Kommunen entsteht.“

Damit der Umbau noch in diesem Jahr starten kann, will die Verwaltung einen vorzeitigen Baubeginn anstreben. Nach den Sommerferien könnten die Aufträge vergeben werden, damit im Herbst gebaut werden kann.

Zschaitz muss 56 000 Euro aufbringen

Finanziell ist das Vorhaben inzwischen – sofern die Förderung wie beschrieben klappt – ausgeplant. Rund 56 000 Euro muss die Gemeinde Zschaitz-Ottewig als Eigenmittel aufbringen. Dass dies deutlich mehr als die 20 Prozent der Gesamtkosten sind, liegt an den hohen Planungskosten, weil ein künftiger Betreuungsraum im Seitenflügel aufgestockt wird.

Die Förderung deckt jedoch nur bis zu 15 Prozent der Baukosten als Planungssumme ab. Alles darüber hinaus muss die Kommune selbst zahlen. Dafür wird die investive Schlüsselzuweisung des Landes für 2018 und 2019 verwendet.

Extra-Kosten für neue Ausstattung

Auch die neue Ausstattung der Kita ist in den Baukosten nicht enthalten. Rund 18 500 Euro werden hier noch einmal fällig. Diese Kosten will die Verwaltung über das Förderpogramm Brücken in die Zukunft mit 75 Prozent finanzieren. Für das restliche Budget aus der Brücken-Förderung gibt es bereits Gedankenspiele, das Turnhallendach in Zschaitz zu sanieren. Auch für das Entschlammen des Feuerlöschteichs in Mischütz wird noch Geld gebraucht.

