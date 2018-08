Sorgenkinder wie die Bachbrücken in Marbach sind mittlerweile Geschichte. Die aktuellen Straßen- und Brückenbaumaßnahmen des Landkreises Mittelsachsen in der Döbelner Region liegen weitgehend im Zeitplan. Dafür haben die Bauarbeiter der beauftragten Firmen in den zurückliegenden Wochen ganz schön geschwitzt.