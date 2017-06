Wohnungsgenossenschaft Fortschritt startet Umbau am ehemaligen Einkaufszentrum

Mit einem symbolischen Spatenstich begannen am Mittwochvormittag die Bauarbeiten am künftigen neuen Verwaltungssitz der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in Döbeln. Neben den 16 Mitarbeitern und drei Lehrlingen der WGF ziehen die Bäckerei Körner mit Laden und Café sowie das DRK mit einem Schulungszentrum ein.