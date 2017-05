„Bevor ich sterbe, will ich...“ ihre Gedanken dazu konnten die Anwesenden beim ersten Spatenstich für das Hospiz Lebenszeit in Leisnig auf dem Plakat hinterlassen. Zu den monatlichen Baustellenterminen will der Hospiz-Geschäftsführer Mathias Kretschmer das Plakat aufstellen. Es müssen noch Ideen her, wie dem Hospizbetrieb kontinuierliche Sponsorenmittel zufließen können.