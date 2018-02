Otzsdorf. Sieht schrecklich aus, der 33 Jahre alte Fahrer trug bei diesem Unfall am Freitagvormittag an der Littdorfer Kreuzung aber nur leichte Verletzungen davon. Es entstand hoher Sachschaden. Der Mann war am Morgen auf der B 169 von Riesa in Richtung Hainichen unterwegs. In Höhe der Kreuzung Otzdorf/Littdorf kam er gegen 6.20 Uhr mit seinem Renault von der Straße ab und kollidierte mit einem Geländer, das dabei ebenfalls zerstört wurde.

Zur Bildergalerie

Von LVZ