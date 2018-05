Döbeln

„Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt.“ So heißt ein bekanntes Kinderbuch. Bei Döbelns Feuerwehrleuten bleibt der Kaffee nun für längere Zeit kalt. Denn die Küchenzeile im Aufenthaltsraum des Gerätehauses an der Döbelner Jacobikirche ist verkohlt und verrußt. Am Donnerstagnachmittag hat es bei der Feuerwehr selbst gebrannt. „Wir vermuten einen technischen Defekt an einem der Elektrogeräte in der kleinen Küchenzeile“, sagt Döbeln Wehrleiter Thomas Harnisch. „Natürlich sind die Kameraden sauer, wenn es ausgerechnet bei der Feuerwehr selbst brennt“, so Harnisch weiter. Die Brandschützer löschten selbstverständlich selbst den Brand. „Vor so etwas ist eben niemand gefeit, nicht mal die Feuerwehr“, so der Wehrleiter.

Am Vormittag waren die ehrenamtlichen Retter wieder mit dem kompletten Löschzug ins Gewerbegebiet Fuchsloch in Mockritz ausgerückt. Einsatz Nummer 110 in diesem Jahr konnte in Döbeln-Ost abgebrochen werden. Eine Brandmeldeanlage in einem Elektrounternehmen des Gewerbegebietes hatte Alarm ausgelöst. Die Mochauer Ortswehr war als erste vor Ort, konnte Entwarnung geben und den Einsatz der Döbelner abbrechen.

Von Thomas Sparrer