Rosswein/Döbeln

Ska-Punk-Polka-Randfiguren-Rock wird am kommenden Sonnabend im Roßweiner Jugendhaus zu hören sein. Das Benefizkonzert von Heinz Ratz und seiner Band „Strom&Wasser“ hat ein besonderes Anliegen: Es ist eines von 100 Konzerten, die der Musiker innerhalb eines Jahres geben will, um eine Million Euro Spenden zusammenzubekommen. Das Geld soll genutzt werden, um soziokulturelle Zentren und selbstverwaltete Jugendhäuser in Ostdeutschland, die in ihrer Existenz bedroht sind, zu unterstützen.

Dass nun ausgerechnet im kleinen Roßwein eines der 100 Konzerte gespielt wird, hat verschiedene Gründe: Zum Beispiel war Heinz Ratz, der seit über 30 Jahren auf den Bühnen der soziokulturellen Zentren und Jugendhäuser unterwegs ist, früher schon mal in Roßwein zu Gast. Und daran erinnerte er sich, als er unlängst einen Facebook-Post von Stephan Conrad vom Döbelner Treibhaus-Verein las, der dazu aufrief, die kleinen Jugendhäuser und soziokulturellen Zentren stärker zu unterstützen.

Ratz nahm Kontakt mit dem Döbelner Verein auf, und man überlegte, wie und wo ein Konzert Sinn machen würde. Da im Roßweiner Jugendhaus, mit dem die Döbelner zusammenarbeiten, im Zuge der Brandschutzertüchtigung gerade erst der Konzertsaal neu gemacht wurde, stand recht schnell fest, dass „Strom&Wasser“ dort eines ihrer 100 Konzerte abhalten würden. „Die Organisation haben wir als Treibhaus-Verein übernommen, am Veranstaltungstag selbst teilen wir uns mit den Roßweinern in die Aufgaben“, erzählt Antje Hering, Leiterin des Kulturbeutel-Projektes beim Treibhaus-Verein.

Roßwein erste Tourstation in Sachsen

Am Mittwoch wird Heinz Ratz mit seiner Band in Freiburg sein, am Donnerstag in Nürnberg, am Freitag in Geislingen. Roßwein am Sonnabend ist in diesem Jahr die erste Konzertstätte in Sachsen. „Eine tolle Sache, dieses Projekt“, sagt Nicole Schröder, die als Sozialarbeiterin im Jugendhaus beschäftigt ist. Sie bedauert nur, dass das Haus immer noch nicht mehr als 100 Besucher zu den Konzerten einlassen darf, weil die endgültige Abnahme der im zurückliegenden Jahr vorgenommenen Brandschutzmaßnahmen noch aussteht. Im Frühjahr soll diese Durststrecke voraussichtlich ein Ende haben.

Büro für Offensivkultur gegründet

Ab 19.30 Uhr am Sonnabend werden die Konzertbesucher – gegen eine Spende natürlich – eingelassen, 20 Uhr beginnt das Konzert. Heinz Ratz wird diesmal ohne Konstantin Wecker unterwegs sein. Mit ihm gemeinsam hatte der 50-jährige Liedermacher das Büro für Offensivkultur gegründet – aus Sorge um den demokratischen Rechtsstaat, um die Stabilität im Land, um die Demokratie. Ziel ist es, „demokratische Strukturen und Ansichten zu fördern, gerade dort, wo sie sich bereits in den Defensive befinden“, so Ratz, der in diesem Zusammenhang auch auf die Ereignisse in Chemnitz und anderen Städten verweist. Selbstverwaltete Jugendhäuser und soziokulturelle Zentren sind in seinen Augen solche Orte und sie sind bedroht.

Geld für bedrohte Einrichtungen

Das Geld, das mit „Eine Million gegen Rechts“ gesammelt wird, soll bedrohten Einrichtungen in Ostdeutschland zufließen, damit diese eventuell ihre Häuser kaufen können oder Sicherheiten gegen Kündigungen haben, oder mit den Geldern entsprechende Anwaltskosten, Werbung für Überlebensaktionen, wichtige Kulturprogramme, notwendige Sanierungen usw. tragen können. Dafür, weiß Antje Hering, gibt es eine Prioritätenliste, auf der die verschiedenen Häuser je nach Dringlichkeit eingestuft werden.

Der aktuelle Spendenstand beträgt 32.000 Euro. Neben den abendlichen Konzerteinnahmen bittet Heinz Ratz auch Unternehmen, Gewerkschaften, Parteien, Kirchen, Banken und die Stadt selbst um Unterstützung.

Von Manuela Engelmann-Bunk