Hartha

Anspannung lag in der Luft: Während noch weltliche Pop-Klänge von Adele aus den Lautsprecherboxen drangen, füllten sich die Sitzreihen in der Stadtkirche. Die Schüler der Pestalozzischule hatten am Freitagabend zu einem besonderen Konzert geladen: Weil sich die Eröffnung ihres Schulhauses zum 115. Mal jährte, wollen Grund- und Oberschule kurz vor den Sommerferien ihre Pesta feiern.

Proben seit Schuljahresbeginn

Damit dies gelingt, galt es, am Freitag Spenden einzuspielen. Dafür wurde seit Anfang des Jahres querbeet durch alle Klassen geprobt. Sowohl in den Neigungskursen als auch in den Ferien wurde das Programm erarbeitet, an dem auch viele ehemalige Schüler der Oberschule mitwirkten.

Über 700 Euro spielte das Konzert ein. Quelle: Manuel Niemann

Stadtkirche wird zur Bühne

Die Stadtkirche läutete pünktlich um 18 Uhr und Pfarrerin Maria Beyer überließ den Schülern die Bühne in der mit 148 Jahren „älteren Schwester“ der Pesta: „Sonst stehe ich hier und rede. Manchmal darf ich auch singen. Heute überlasse ich euch das!“, spornte sie die 40 Kinder und Jugendlichen an.

Gutes Verhältnis zur Kirchengemeinde

Ganz außen vor ließen die die Kirchgemeinde jedoch nicht: So griff Kantor Michael Fromm nicht nur in die Orgeltasten, sondern nahm auch am Keyboard Platz. Seit Jahren gebe es eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde: „Um die Verbundenheit zu unserer Schulstadt weiter auszubauen, kamen wir auf die Idee, das Benefizkonzert in der Harthaer Kirche durchzuführen“, erklärte Roland Taffel.

Über zwei Stunden Vielfalt

Der griff selbst in die Saiten, um seine früheren und aktuellen Schüler auf der Gitarre zu begleiten. Seine Kollegin Kerstin Neumann moderierte indes das Programm, das über zwei Stunden währte. Angefangen bei einem einfachen Bluesschema, der Basis für jeden Pop- und Rocksong, wie sie erklärte, entspannten die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Stilvielfalt, die fesselte.

Beim Pestalozzi-Benefizkonzert wurde die Stadtkirche zur Bühne. Quelle: Manuel Niemann

Vom aktuellen Charthit wie Leas „Leiser“ über auf der Gitarre gezupfte Michael-Jackson-Nummern aus den 1980er Jahren oder Lee Hazlewoods 60s-Klassiker „These Boots Are Made for Walkin‘“: Ein erstaunlich breit gefächertes Repertoire wurde dem Publikum geboten.

Helferkreis erhält ein Drittel der Spenden

Damit gelang es, die 700-Euro-Marke zu knacken. Geld, das nicht nur dem Schulfest zugute kommt, sondern zu einem Drittel auch dem Helferkreis in der Stadt Hartha, der sich um die Integration von Migranten bemüht. „Der größte Benefit ist aber, dass wir heute in der Stadtkirche zusammenkommen – Junge und Alte, die Schüler und Bürger aus Hartha – und zusammen ein Konzert genießen“, leitete Schulleiterin Kerstin Wilde den Abend ein. Bis zum großen Finale, dem beim Film „Sister Act“ entliehenen „I Will Follow Him“, behielt sie recht.

Von Manuel Niemann