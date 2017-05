Dürrweitzschen. Ob die Messung der Leitfähigkeit von Apfelsaft, das Fahren einer Haselnuss-Erntemaschine oder das Kennenlernen moderner Cockpit-Technik mit GPS und W-Lan – Anfassen war überall erlaubt. Oft fehlt Jugendlichen der Einblick in den Berufsalltag. Dies zu ändern, konnten sie in neun ganz unterschiedliche Ausbildungsberufe hineinschnuppern, vom Gärtner für Obstbau über Büromanagement bis hin zum Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik. „Die Azubis lernen nachhaltiger, wenn sie selbst vor einer Aufgabe stehen und Lösungen finden“, so Jan Kalbitz, Geschäftsführer der Bio-Obst GmbH Baderitz: „Unsere Ausbilder stehen immer mit Rat und Tat zur Seite, treten aber auch gezielt in den Hintergrund, um den Erfolg und die Selbstständigkeit der Jugendlichen zu fördern.“ Die Obstland-Unternehmensgruppe um die Marke „Sachsenobst“ biete einzigartige Möglichkeiten, so Kalbitz weiter, schließlich hätten die Jugendlichen in nahezu keinem anderen Unternehmen die Chance, Saftrezepturen zu entwickeln, die später tatsächlich im Kaufhausregal stehen; einen ganzen Fuhrpark an Erntetechnik und Bodenbearbeitungsmaschinen einsatzbereit zu halten oder die ausgetüftelten Maschinenkomplexe in der Apfelsortierung zu steuern.

Positiv überrascht waren viele Jugendlichen darüber, dass die Obstland-Gruppe sich sogar um ihre Unterbringung während der Ausbildung kümmert. Wer möchte, kann in dieser Zeit grundmietfrei in Wohnungen der Obstland Dürrweitzschen AG an den verschiedenen Unternehmensstandorten leben.

Für drei Jugendliche war der Ausbildungstag dann auch noch ein ganz besonderer Tag. Sie konnten ihre Ausbildungsverträge unterschreiben. Im kommenden Jahr wird auf jeden Fall wieder ein Ausbildungstag stattfinden. In der Zwischenzeit gibt es die Möglichkeit durch Praktika die Obstland-Unternehmensgruppe kennenzulernen.

Von daz