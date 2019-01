Hartha

So voll wie am Sonnabendvormittag ist die Hartharena wohl nur bei ganz großen Konzerten: 67 Firmen aus der Region hatten zum Berufsinformationstag die Halle mit ihren Ständen an die Kapazitätsgrenze gebracht. „Dieses Jahr ist die Halle wirklich voll, das ist ein Rekord bislang. Wir mussten auch Firmen absagen“, berichtete Olaf Engel, Praxisberater an der Oberschule Leisnig.

DAZ Hartha Berufsmesse Quelle: Gerhard Dörner

Gemeinsam mit der Harthaer Kollegin Marlen Junghanns und dem Waldheimer Berater Tomasz Wojciechowski hatte er den Informationstag maßgeblich mit organisiert. Alle drei arbeiten für das Bildungswerk der sächsischen Wirtschaft (BSW) an den Oberschulen, welches ebenfalls einen Stand in der Halle hatte.

Lob für gutes Platzangebot

Dort tummelten sich nahezu alle Berufszweige dicht an dicht nebeneinander und dennoch mit ausreichend Platz, um Schüler und Eltern zu beraten, wie Kristin Vollstädt von Saxonia Galvanik in Halsbrücke erstaunt feststellte. „Das ist hier wirklich ein tolles Platzangebot und die ganze Messe ist wirklich gut durchdacht“, lobte die Personalleiterin, deren Unternehmen zum ersten Mal in Hartha vertreten war und nach Azubis in der Oberflächenbeschichtung sucht.

Wie fährt es sich mit einem Tieflader? Am Strabag-Stand kann das an einem Fahrsimulator mit Unterstützung von Mario Dudacy ausprobiert werden. Quelle: Gerhard Dörner

Im dritten Jahr in Folge hatten sich die drei Oberschulen aus Waldheim, Leisnig und Hartha zusammengetan, um ihren Schülern ab Klasse sieben die Möglichkeit zu bieten, sich beruflich zu orientieren. Angelockt haben sie damit auch Schüler aus Döbeln, Roßwein und der Rochlitzer Region.

Azubi-Bedarf riesig

Dass sich heute die Firmen mehr um die Lehrlinge bewerben müssen als umgekehrt, zeigte die hohe Resonanz der Unternehmen. „Der Bedarf nach Nachwuchs ist hoch. Das zieht sich durch alle Branchen“, sagte Engel.

Am Stand der Apparatebauer des Leisniger Unternehmens AEL können Besucher eine Flanschverbindung selbst auseinander nehmen. Quelle: Gerhard Dörner

Umso wichtiger sei es für die Firmen, schon früh bei den Schülern bekannt zu werden. Das klappte beispielsweise bei der Meffert Farbwerke AG aus dem Ostrauer Gewerbegebiet – ebenfalls zum ersten Mal dabei – schon sehr gut. Der 13-jährige Lion Silbermann war mit Mama Anja Silbermann aus Hartha vorbeigekommen, um sich über die beiden Ausbildungsgänge in der Produktion und im Büromanagement zu informieren.

Orientierung ab siebter Klasse macht Sinn

„Wir suchen in Richtung Computer, Technik und Büroarbeit. Die Idee der Ausstellung ist prima. Man gewinnt viele Eindrücke und lernt Firmen kennen, die man vorher nicht kannte“, freute sich Anja Silbermann, zumal ihr Sprössling in der siebten Klasse noch nicht genau weiß, in welche Richtung es später gehen soll.

Dass eine Orientierung schon in diesem Alter Sinn macht, kann Marlen Junghanns nur bestätigen. „Ich weiß von einem Schüler, der sich in der siebten Klasse nach einem Praktikum erkundigt, dieses auch absolviert hat und nun in der neunten Klasse ist und er wird wohl dort zur Lehre hingehen, wie es aussieht.“

Von Sebastian Fink