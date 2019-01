Hartha

Die Frage der Fragen „Was möchtest du denn einmal werden?“ können die wenigsten Schülerinnen und Schüler, wie aus der Pistole geschossen, beantworten. Viele Möglichkeiten, viele Ideen, manchmal auch einfach nur blanke Ratlosigkeit. Auch wenn die Schule wichtiges Rüstzeug für die Zukunft bereitstellt, kommt die Praxisnähe oftmals zu kurz. Die Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben und anderen wichtigen Bildungseinrichtungen daher ein wichtiger Schritt, um ein erstes Kennenlernen zu sichern. Aus diesem Grund schließen sich auch in diesem Jahr die Städte Waldheim, Leisnig und Hartha zusammen und organisieren gemeinsam am 12. Januar einen Berufsinformationstag in der Hartharena. Von 9 bis 13 Uhr heißt es dann Informationen aufsaugen und Gespräche führen.

66 Firmen, Unternehmen, Handwerker und Ausbildungszentren präsentieren sich am kommenden Samstag zum dritten Mal den Pestalozzi, Peter-Apian und Waldheimer Oberschülern. Sowohl Ausbildungsangebote als auch Studien- und Praktikamöglichkeiten warten auf die siebten bis zehnten Klassen der verpartnerten Schulen. „Die Unternehmen der Region Hartha-Leisnig-Waldheim bieten so eine Gelegenheit, den Jugendlichen berufliche Zukunftschancen zu präsentieren, die unsere Region attraktiv machen“, wirbt Pestalozzi-Chefin Kerstin Wilde. In den Klassenräumen der Schulleiterin ist die Nähe zur Praxis gelebter Alltag. Regelmäßig stellen sich Betriebe vor oder Experten klären über wichtige Fragen des Alltags auf. Jetzt, wo es für die baldigen Schulabgänger ernst wird, kommt der Berufsinformationstag gerade recht. Ein bestechender Vorteil: Durch die städteübergreifende Zusammenarbeit hat der berufliche Nachwuchs von morgen schlichtweg eine größere Auswahl, die sich nicht nur auf ihren Heimatort beschränkt. Wilde setzt, wie schon im vergangenen Jahr, auf eine bunte Mischung. Die Plätze waren schnell besetzt. Viele Aussteller der vergangenen Messe sind wieder dabei. Einigen Interessenten musste sogar abgesagt werden, da die Kapazitäten der Mehrzweckhalle begrenzt sind. Wer sich einen extra Gang zum Fotografen sparen möchte, kann vor Ort Bewerbungsbilder schießen lassen. Eine Farb-, Stil- und Imageberatung für die Bewerbungsmappe gibt es auch.

Berufsinformationstag (BIT) am Samstag, 12. Januar, von 9 bis 13 Uhr in der Hartharena.

Von Lisa Schliep