Rosswein

Am 2. Januar öffnet Carmen Kunze-Walther ihr Bestattungshaus in Roßwein. Das Eckhaus Nummer 12 an der Damaschkestraße erstrahlt seit geraumer Zeit in freundlichem Gelb. Nichts erinnert von Außen an den Schandfleck, den das über zehn Jahre leerstehende Gebäude vor dem Verkauf an die Frankenberger Bestattungsunternehmerin dargestellt hatte.

Die Stadt Roßwein ist froh, dass das Gebäude in unmittelbarer Nähe des Friedhofes mit ihr eine neue Besitzerin und damit eine neue Nutzung erfahren hat. Schon im März hatte der Technische Ausschuss einer Nutzungsänderung für das frühere Wohnhaus zugestimmt. Im Sommer wollte Carmen Kunze-Walther das dreigeschossige Gebäude fertig haben und eröffnen. Dass daraus nichts geworden ist und sie mit ihrem Niederlassungsbüro aus der Nossener Straße erst jetzt an den Gottesacker umziehen konnte, hat verschiedene Ursachen.

Neue Fenster, neues Dach, neuer Putz

Eine ist der Umnutzungsbescheid, den das Landratsamt auszustellen hatte und auf den die Bestattungsunternehmerin länger als gehofft warten musste. Damit hatte die Sanierung des Gebäudes nicht in dem Tempo fortgetrieben werden können wie geplant. Persönliche Gründe kamen dazu. Nicht nur sie selbst, sondern auch Familienmitglieder und Angestellte hatte es gesundheitlich „aus dem Rennen“ genommen, so dass die Arbeiten am Haus sich verzögerten. Jetzt ist es von Außen schick – mit neuen Fenstern, neuem Dach und einem neuen Putz. Im Innern sei man noch nicht ganz so weit, doch umziehen muss das Unternehmen dennoch. Das Haus in der Nossener Straße hat einen neuen Besitzer und Carmen Kunze-Walthers Mietvertrag läuft zum Jahreswechsel aus.

Kühlzelle kommt im Januar

Deshalb wird kommende Woche zunächst das Erdgeschoss in der Damaschkestraße 12 in Betrieb genommen. Dort befinden sich das Büro und eine kleine Ausstellung. Die Kühlzelle wird im Januar erst noch geliefert. Der Abschiedsraum, der für das Erdgeschoss geplant war, muss noch etwas warten. Doch er wird als weiteres Serviceangebot kommen. Oftmals können Hinterbliebene nicht rechtzeitig am Sterbeort sein und Abschied nehmen ist dann nicht mehr möglich.

Momentan befindet sich in dem dafür vorgesehenen Raum vorübergehend die Ausstellung, und zwar so lange, bis die erste Etage so hergerichtet ist, dass die Ausstellung wie ursprünglich geplant und in größerem Umfang dorthin umziehen kann. „Die Leute wollen auch mal einen Sarg anfassen und wünschen generell eine größere Auswahl“, erklärt Carmen Kunze-Walther, warum sie die Ausstellung geplant hat. In der dritten Etage des Hauses sollen schließlich noch Seminarräume entstehen.

Mit dem Objekt am Gottesacker habe sie schon lange geliebäugelt, wie Carmen Kunze-Walther sagt. Erstens natürlich, weil es sich in Friedhofsnähe befindet, zweitens, weil man in dem dreigeschossigen Haus alles wesentlich ansprechender für den Kunden gestalten kann.

Von Manuela Engelmann-Bunk