Leisnig

In Leisnig füllen sich in einem Ladengeschäft wieder Räume, die nach altersbedingter Schließung leer standen. In den Teil von ehemals Expert Lindner, Rosa-Luxemburg-Straße 1, zieht das Bestattungshaus Illgen. Damit rückt das Unternehmen nicht nur ein Stück näher an die Innenstadt heran.

Von der Wohnung ins Ladengeschäft

Bisher in einer Wohnung an der Chemnitzer Straße angesiedelt, bietet der neue Standort Entwicklungsmöglichkeiten in mehrerlei Hinsicht, wie Thomas Hannuschka vom Bestattungshaus schildert: „Wir können damit der Unternehmensentwicklung Rechnung tragen. Denn im Zusammenhang mit dem Döbelner Neubau im vergangenen Jahr entstand ein neues Corporate Design unseres Institutes mit einer neuen individuellen Note. Dies übernehmen wir jetzt auch für den neuen Standort in Leisnig.“

Für den April ist die Eröffnung des Filialstandortes geplant. Rund 120 Quadratmeter unter anderem mit modernem Eingangsbereich, Foyer, Büro und Besprechungsraum stehen dann zur Verfügung. Die zur Verfügung stehende Fläche wird baulich neu unterteilt. Die Bauarbeiten dafür sind im Gange und sollen innerhalb der nächsten acht Wochen erledigt sein.

Bestattungskultur für das Schaufenster

Das Unternehmen ist in Leisnig bereits ansässig, momentan in einer Wohnung an der Chemnitzer Straße, nahe der Johannistal-Kreuzung. „Wir werden den neuen Standort noch stärker als Kommunikationsschnittstelle mit den Menschen nutzen“, so Hannuschka weiter. In den Schaufenstern werde unter anderem mit wechselnden Themen auf Facetten der Bestattungskultur aufmerksam gemacht.

Dies zeige Varianten auf, wie Hinterbliebene eine Bestattung für einen Verstorbenen gestalten können. Moderne, offene Präsentationsflächen und -räume ermöglichen dies in der neuen Geschäftsstelle an der Rosa-Luxemburg-Straße.

Claudia Hannuschka ausgebildet zur Trauerbegleiterin

Dort könnten parallel dazu die Bereiche Vorsorge sowie Information stärker ausgebaut werden. Hannuschkas Ehefrau Claudia absolvierte zudem jüngst eine Ausbildung als Trauerbegleiterin. Auch diese Facette soll im Zuge der Betreuung Angehöriger in Leisnig verstärkt im Focus stehen.

Seit vier Generationen sei seine Familie in diesem Dienstleistung-Sektor aktiv, der sich über die Jahrzehnte hinweg stark wandelte. „Ich freue mich, dass wir diesem stetigen Wandel in der neuen Filiale in Leisnig neben der Zentrale in Döbeln, einer von vier weiteren Standorten, nun auch gerecht werden können“, sagt Thomas Hannuschka. Ab April soll die Geschäftsstelle in Leisnig über die Woche täglich dauerhaft personell besetzt sein.

Von Streffi Robak