Aus Anlass des Tags der Deutschen Einheit kamen in Harthas Kirche Menschen zusammen – gedacht haben sie beim Festgottesdienst bezeichnenderweise nicht des Tags der Einheit, sondern der Ereignisse ein Jahr davor, im Herbst 1989. Da war nämlich die Welt noch in Ordnung – mit der Gewissheit, etwas bewirken zu können. Das waren noch Zeiten. Die Zeit danach fällt für viele in die Rubrik Angst, vorm Verlust des Arbeitsplatzes, der sicheren Existenz. Deshalb durfte der Begriff Angst im Festgottesdienst aus Anlass des Tags der Deutschen Einheit eben auch nicht fehlen. Was Gott sei Dank zur Feier auf dem Textilwerke-Gelände danach nicht fehlte, war ein beherzter Hinweis von Fröndenbergs Altbürgermeister Willi Demmer: Er habe in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr neue Freunde kennen gelernt. Da ist der Gedanke nicht weit, ähnlich wie zu Ostern oder Weihnachten nette Grüße zu versenden, per SMS oder per Anruf, an all die „Neuen“, die seit der Wende aus dem jeweils anderen Teil Deutschlands ins eigene Leben traten und es bereicherten. Ob das nun alle wahr haben wollen oder nicht – mit der neuen BRD ist es nicht anders als mit der alten DDR: Es ist doch nicht alles schlecht.

Steffi Robak