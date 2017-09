Besucher dürfen neue Produkte kosten

Kelterei Sachsenobst in Döbeln-Neugreußnig:

Zum Start in die neue Apfelsaftsaison ließ sich die Kelterei Sachsenobst am Sonntag mit mal wieder beim Tag der offenen Tür bei der Saftherstellung in Presse, Tanklager und Abfüllanlage schauen. Die Besucher durften zudem von einigen Neuerungen kosten und diese bewerten.