Gersdorf

Der Adam-Stollen ruft, beziehungsweise die Mitglieder des Gersdorfer Bergbauvereins Segen Gottes Erbstollen. Die eröffnen am Samstag nämlich ihre Saison und laden deswegen alle Interessierten zu sich unter Tage ein.

In der Zeit von 13 bis 17 Uhr werden etwa 30-minütige Schnupperführungen durch den Adam-Stollen angeboten. Es wird gegrillt und es gibt natürlich auch Informationen über die Montanregion Erzgebirge, zu der das zwei Kilometer östlich von Roßwein liegende Flächendenkmal der früheren Bergwerksanlagen von „Segen Gottes Erbstollen“ gehört. Das Gersdorfer Bergbaudenkmal ist zudem ein Objekt des Projektes „ Unesco Welterbe Montanregion Erzgebirge“, der Antrag läuft, demnächst soll die Entscheidung fallen. Und die Gersdorfer Vereinsmitglieder sind von jetzt an wieder jeden Sonnabendvormittag am Stollen anzutreffen, um ihre Arbeitseinsätze durchzuführen. „Das, was wir in 40 Jahren aufgebaut haben, muss ja auch erhalten werden“, sagt der Vorsitzende Jens Schmidt.

An ihn können sich Interessierte auch telefonisch wenden (034322/12548), wenn sie eine Führung buchen wollen. Zwei Stunden dauert eine solche in der Regel und kostet pro Person 6 Euro. Allerdings werden je nach Wunsch auch individuelle Touren gestaltet. Die stets gut ausgelastete Besuchersaison des kleinen Bergbauvereins geht bis Oktober. Spätestens über den Winter bereiten die derzeit 18 Mitglieder dann das nächste große Ereignis in ihrer Vereinsgeschichte vor: den 40. Geburtstag.

Von Manuela Engelmann-Bunk