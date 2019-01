Meinsberg

Schon wieder ein Unfall in Meinsberg und schon wieder musste ein Zaun dran glauben. Den durchbrach am Dienstagabend ein 25-Jähriger mit seinem Fahrzeug, nachdem er von der Straße abkam. Letztlich zum Stehen kam er in einem benachbarten Grundstück. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei ließ den jungen Mann jedoch pusten. Dabei kam heraus, dass der Unfallfahrer 1 Promille intus hatte. Daraufhin stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Der Fahrer kam dann zur Blutabnahme zum Arzt.

Ähnlicher Unfall in der Woche zuvor

Erst genau eine Woche zuvor ereignete sich bereits ein ähnlich klingender Unfall an praktisch gleicher Stelle in Meinsberg. Damals wurden mehrere Zaunpfosten und -felder sowie ein Wegweiser und eine Laterne in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf rund 3.000 Euro. Unklar war jedoch, wer für den Unfall verantwortlich war. Denn der Unbekannte Fahrer machte sich aus dem Staub. Doch über am Unfallort vorgefundene Fahrzeugteile konnten die Beamten ausmachen, dass es sich um einen silbernen BMW gehandelt haben muss. „Der Polizei liegen bis heute keine neuen Erkenntnisse vor“, erklärte Marcus Gerschler von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch auf Nachfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung. „Die Ermittlungen dazu dauern aber noch an.“

Polizei sieht keinen Zusammenhang

Einen Zusammenhang zwischen den beiden ähnlich klingenden Unfällen sehen die Ermittler nicht. „Erstens sind die Fahrzeugtypen nicht die selben und zweitens haben beim Unfall am 15. Januar sicherlich auch die winterlichen Straßenverhältnisse eine Rolle gespielt“, erklärt Gerschler. Und am Dienstag saß zudem Alkohol mit hinterm Steuer. Das ist kann zwar theoretisch auch letzte Woche der Fall gewesen sein, jedoch hat die Polizei dazu bisher keine Hinweise.

Von ap/DAZ