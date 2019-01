Großweitzschen

Bereits am vergangenen Sonnabend verlor ein betrunkener Autofahrer auf der A 14 auf der Höhe Großweitzschen in Fahrtrichtung Dresden die Kontrolle über sein Auto und prallte mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Alkoholgeruch festgestellt

Der 28-Jährige war gegen 4 Uhr morgens auf der Autobahn unterwegs, als er die Mittelleitplanke touchierte. Dadurch drehte sich das Auto, schleuderte über die Fahrbahn und krachte dort letztlich in ein anderes Fahrzeug. Dessen 27-jähriger Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein nahegelegenes Krankenhaus nahm beide auf.

„Beim Verursacher stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest, so dass eine Blutentnahme angeordnet und später im Klinikum durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt“, teilt die Polizei mit. Nun liegt der 28-Jährige nicht nur mit schweren Verletzungen in der Leipziger Uniklinik, es wird auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung sowie Fahren unter Alkoholeinfluss gegen ihn ermittelt.

Hund ins Tierheim gebracht

Die Polizei spricht von einem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro. Darüber hinaus fuhr im Auto des Unfallverursachers noch ein vierbeiniger Beifahrer mit. Die Beamten brachten den Hund in einem nahegelegenen Tierheim unter.

