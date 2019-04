Döbeln

Am Mittwochnachmittag hat in Döbeln ein Ausraster einem 17-Jährigen einen Aufenthalt in der Gewahrsamszelle eingebrockt. Wie die Polizei mitteilt, randalierte der Jugendliche und beschädigte dabei ein an der Leipziger Straße geparktes Auto.

Die Beamten konnten den offenbar stark Betrunkenen dank einer Personenbeschreibung nach eigenen Angaben relativ schnell aufgabeln. Anschließend verbrachte er den Abend in der Gewahrsamszelle. Zudem folgte eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Polizei schätzt den verursachten Sachschaden auf mindestens 2.000 Euro.

Von ap/DAZ