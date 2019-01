Leisnig

Die Sammlungsbewegung „Aufstehen“ ist in Mittelsachsen aktiv und kam zu ihren ersten Treffen in Leisnig zusammen. Dies geschieht auch am Mittwochabend in der Gaststätte „Zum Stiefel“ am Burglehn. 18.30 Uhr sind Interessenten willkommen.

Monatliche Treffen

Zu den monatlichen Treffen sind etwa 15 bis 20 Menschen anwesend. „Die meisten davon gehören keiner Partei an“, sagt Dieter Kunadt aus Leisnig. „Im Oktober hatte es die erste Zusammenkunft gegeben. Wer Interesse an der Mitwirkung hat, trägt sich dabei in eine Liste ein. Insgesamt hatten wir auf diese Weise Kontakt zu 36 Interessenten. Kunadt arbeitet in der Fraktion der Linkspartei im Stadtrat von Leisnig mit.

Die wichtigsten bisherigen Themen seien Friedenspolitik beziehungsweise Abrüstung. Dazu kommt das Thema soziale Gerechtigkeit. „Natürlich spielen diese Themen auch sonst im linken politischen Spektrum eine starke Rolle, es ist ja auch eine linke Bewegung. Letztlich geht es darum, über die Programmatik der Linkspartei hinaus Kräfte zu bündeln und dabei auch jene einzubinden, die nirgends organisiert sind.“

Banneraktion in Klosterbuch

Ein Ziel sei, für die Gruppe eine einheitliche Kommunikationsebene herzustellen. Eine öffentliche Aktion wurde bereits gestartet: Mit einem Banner, welches die Ausgaben des Bundeshaushaltes für Soziales und für die Rüstung verdeutlicht, waren Akteure in Klosterbuch an einem Bauernmarkt-Sonnabend anzutreffen. Kunadt: „So machen wir auf uns und unser Anliegen aufmerksam.“

Von Steffi Robak