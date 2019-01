Zschaitz

Mit ihrer 2016 in Betrieb genommenen Kläranlage finden die Zschaitzer bislang nicht so recht ihren Frieden. Immer wieder gibt es Beschwerden von verschiedenen Seiten wie Sportverein, Wanderer im Naherholungsgebiet oder Feuerwehr, die sich über Geruchsbelästigung beklagen.

Nun macht auch noch der in der Jahna immer weiter in Richtung Döbeln vorrückende Biber Probleme. Durch seinen großen Staudamm schließt sich die Rückstauklappe der Kläranlage, wodurch der Abfluss immer geringer wird. Doch eine Lösung für beide Fälle ist nun in Sicht.

Geruchsfilter für 30.000 Euro

Schon beschlossen ist der Einbau von Geruchsfiltern sowohl an der Kläranlage am Sportplatz als auch an der Pumpstation nahe der Feuerwache. „Wir haben ein Messprogramm an beiden Stellen durchgeführt. Da ist eine Unregelmäßigkeit im H2S-Bereich aufgetreten“, erklärt der Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes Döbeln-Jahnatal, Stephan Baillieu. H2S ist chemische Abkürzung vor Schwefelwasserstoff, der die Gerüche verursacht.

Da die Belästigung nicht mit dem technischen Durchlauf der Anlage in Verbindung gebracht werden kann, ist die Ursache nicht einwandfrei feststellbar. „Ich war zwar gefühlt im vergangenen Jahr drei Mal im Monat zu verschiedenen Tageszeiten vor Ort und konnte nie einen Geruch feststellen. Und dieser trat auch nicht passend zur Entleerung der Anlage auf. Da unser Betriebsführer aber an anderer Stelle schon gute Erfahrungen mit den Filtern gemacht hat, setzen wir das jetzt um, damit dort Ruhe einkehrt – auch von dem Hintergrund, dass es ein Naherholungsgebiet ist“, sagt Baillieu. Rund 30.000 Euro kostet das.

Naturschutzbehörde hinzugezogen

Erst in den letzten Monaten ist das Problem an der Rückstauklappe der Kläranlage am Ausfluss in die Jahna aufgetreten. Der Biber hat hier inzwischen einen riesigen Damm angelegt und den Wasserspiegel im Vergleich zum normalen Stand um Meter nach oben gesetzt. „Der Abfluss ist in der Höhe so definiert, dass er im Schmelzwasserfall überstaut werden kann“, erklärt Baillieu.

Dies ist durch den Biberdamm nun allerdings zum Dauerzustand geworden. „Die Klappe ist schon zu mehr als der Hälfte geschlossen“, zeigte sich der Zschaitzer Bürgermeister Immo Barkawitz besorgt. Bald könnte sie sich ganz schließen und den Abfluss blockieren, auch wenn die Anlage derzeit noch normal läuft, wie Baillieu betont.

Landestalsperrenverwaltung steht bereit

Dennoch hat er bereits eine Lösung angeschoben. „Ich habe mich am Mittwoch an die Naturschutzbehörde beim Landkreis gewandt und Bilder zur Dokumentation hingeschickt“, sagt er. Auch mit der Landestalsperrenverwaltung, die für den Bach zuständig ist, sei man in Kontakt. Diese würde den Damm beräumen, sobald dazu grünes Licht vom Landkreis käme.

Seit der Inbetriebnahme der Kläranlage in Zschaitz 2016 gibt es Beschwerden über Geruchsbelästigung. Technisch arbeitet die Anlage einwandfrei, sagt AZV-Geschäftsführer Stephan Baillieu (2.v.r.). Jetzt kommen Geruchsfilter dazu. Quelle: Sebastian Fink (Archiv)

Ziel sei ein Vor-Ort-Termin mit den Behörden, so Baillieu. „Die Leitung verlandet sonst, setzt sich zu“, sagt er. Dauerhaft müsse daher der Wasserstand gesenkt werden. „Und dem Biber nützt es ja nichts, wenn der Pegel sinkt. Er braucht das ja als Schutz für seinen Eingang“, sagt Baillieu. Die Entscheidung über eine Umsiedlung des streng geschützten Tiers liege aber bei der Naturschutzbehörde.

Von Sebastian Fink