Waldheim. Es ist wieder soweit: Die Beisitzer motorgetriebener Zweiräder wecken ihre Gefährte aus dem Winterschlaf und fahren mit diesen zum Waldheimer Obermarkt. Am Montag, dem 1. Mai, lädt der Bikerstammtisch Waldheim wieder zum Anknattern. Das Treffen beginnt um 9.30 Uhr, Abfahrt ist gegen 10 Uhr. Wer noch einen Feuerstuhl mit Oldtimerzulassung (Erstzulassung vor 30 Jahren) sein Eigen nennt, kann gerne am Montagmorgen damit auf den Waldheimer Obermarkt kommen und an der Ausfahrt teilnehmen. Diese führt rund um die Talsperre Kriebstein, das Mittagessen ist im Restaurant Seeterrassen geplant.

Von daz