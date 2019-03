Börtewitz

Lesen kann Kinder begeistern – kaum zu glauben, und doch gelingt das in Börtewitz nun schon zum zehnten Mal in Folge, beim dortigen Lesefest . Veranstalter ist der Verein Friedrich-Boedecker-Kreis im Freistaat Sachsen, bei dem der Bockelwitzer Ortsvorsteher Michael Heckel Mitglied ist. Zusammen mit weiteren Akteuren des Vereins hat er sich der Leseförderung von Kindern verschrieben.

Lesefest an drei Stellen auf dem Gutshof

Das Lesefest beweist jedes Jahr: Kinder entdecken gerne die Welt der Bücher, sofern Erwachsene es verstehen, sie darauf neugierig zu machen. Das sagt Susanne Karge vom Boedecker-Kreis, eine weitere Organisatorin. Zu diesen gehört auch Kerstin Kleine von der Stadtbibliothek Döbeln.

Zum zehnten Börtewitzer Lesefest gibt es einige Neuerungen. So werden nicht allein in der Kulturscheune Aktionen angeboten, sondern auch unterm Dach vom Herrenhaus - und das ist anders als sonst – in der erst neu eingerichteten Gemeindebibliothek, ebenfalls in den Räumen des früheren Gutshofes.

Gespensterbändiger am Start

„Es ist also einiges mehr in Bewegung als bisher“, sagt Susanne Karge, „und das ist auch gut so, denn die Kinder sollen zwischen den Angeboten, bei denn sie sitzen zuhören und auch selbst kreativ werden, auch mal an die frische Luft.“

Das zehnte Börtewitzer Lesefest steht unter dem Motto „Jetzt kommen wir“ und richtet sich an Kinder der dritten und vierten Klassen der umliegenden Grundschulen. Mit Frank Kreisler lernen die Kids einen Lesefest-Neuling und echten Gespensterbändiger kennen. Immer extrem spannend ist es bei Claudia Puhlfürst. Mit ihr lösen die Kids Kriminalfälle. Dabei lernen sie unter anderem, wie Fingerabdrücke genommen werden.

Die Blitz-Poeten unter den Kindern, die sich ganz schnell ganz lustige Sätze und Reime ausdenken können, kommen beim Poetry-Slam mit Volly Tanner groß raus. Und es gibt vieles mehr, vom kreativen Gestalten und Basteln von Bucheinbänden und eine Menge zum Spielen.

Für das erwachsene Publikum liest Dirk Zöllner

Der Abend ist dann für das erwachsene Lesepublikum da: Die Organisatoren, die bereits Täve Schur, Sigmund Jähn, Bernd Lutz Lange oder Daniela Krien in diesem Rahmen begrüßen konnten, haben dieses Mal Dirk Zöllner für eine Lesung gewonnen. Er liest ab 19 Uhr aus dem Buch „Affenzahn“.

Zöllner ist bekannt von der Band, die seinen Namen trägt: Die Zöllner. Er kann neben singen auch schreiben und von der Bühne aus das Publikum begeistern, wie seine Agentur ankündigt. Dass er auch ein begnadeter Geschichtenerzähler ist, hat er in seiner Autobiografie bewiesen.

Und nun ist der „freischaffende Überlebenskünstler“, als den er sich selbst bezeichnet, zum Lesefest in Börtewitz zu Gast. Wer ihn erleben möchte, kommt am Freitagabend in die Kulturscheune von Börtewitz. 18.30 Uhr ist Einlass.

Von Steffi Robak