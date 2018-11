Die Kindertagesstätten Großweitzschen und Mockritz bleiben in den Sommerferien 2019 geöffnet. Das ist das Ergebnis einer Debatte mit Eltern, Verwaltung und Gemeinderäten in der Ratssitzung am Dienstagabend. Hintergrund war die geplante Schließung für jeweils zwei Wochen. Für 2020 soll nun ein neuer Anlauf genommen werden.