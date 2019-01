Döbeln

In dieser ersten Woche des neuen Jahres stehen die Bagger auf Döbelns größter innerstädtischer Baustelle noch still. Die Baufirmen am Flutgraben und an der neuen Brücke in der Straße des Friedens haben ihren Bauleuten auch Weihnachtsferien gegönnt.

Ab nächste Woche geht es aber planmäßig weiter, sofern nicht tiefster Frost das Betonieren stoppt. Auf der rechten, der Innenstadtseite, sind zwischen der einstigen Brücke Straße des Friedens und der Niederbrücke mittlerweile alle Betonpfähle gebohrt und ausbetoniert. Die Arbeiten laufen hier noch das ganze erste Quartal des neuen Jahres.

Auf der Kauflandseite sind die Bohrpfähle der Flutmauer bis zur Fußgängerbrücke fertig betoniert. Zwischen Kauflandsteg und Niederbrücke werden die weiteren Pfähle bis zum Frühjahr gebohrt und mit Beton gefüllt.

Neue Brücke steht im Spätherbst

Bis zum Ende des dritten Quartals 2019 sollen die Flutmauern in diesem Abschnitt des Flutgrabens zu beiden Seiten komplett fertig sein. Bis Spätherbst 2019 soll auch die neue Brücke Straße des Friedens fertig sein. Die neue Brücke wird dem deutlich breiteren Flutgraben der Mulde angepasst. Sie wird deshalb rund 35 Meter breit den Flutgraben überspannen und damit acht bis zehn Meter breiter sein, als die abgerissene Brücke. Ab Frühjahr soll die neue Brücke über den Flutgraben wachsen. Ab Herbst 2019 bis Ende 2020 sollen auch im nächsten Abschnitt Bohrpfahlwände zu beiden Seiten des Flutgrabens zwischen der Brücke in der Bahnhofstraße und dem Steigerhausplatz fertiggestellt werden. Danach ist ab 2021 der andere Muldenarm hinter der Ritterstraße an der Reihe.

Rund 40 Millionen Euro wurden bisher in den Hochwasserschutz in Döbeln investiert. Davon entfallen allein 20 Millionen Euro auf die ersten Bauabschnitte der verbreiterten Flutmulde mitten in der Innenstadt. 15 weitere Millionen werden noch in die Flutmulde investiert. Die Betonbohrpfähle haben einen Durchmesser von bis zu 120 Zentimetern und ragen bis zu 14 Metern tief in den Untergrund. Die Fundamente der angrenzenden Gebäude werden mit Hochdruckinjektionen stabilisiert. Das ist notwendig, weil die Fundemente vieler Gebäude am Flutgraben höher liegen als die Flutmulde.

Noch 20 Millionen Euro für Flutschutz

Knapp 60 Millionen Euro soll der Hochwasserschutz für Döbelns Innenstadt insgesamt kosten. Die Hälfte davon sitz als Beton unsichtbar tief im Erdreich. Der gesamte Bau wird finanziert aus Mitteln des Bundes, der EU und des Freistaates Sachsen auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages im Dezember beschlossenen Haushaltes.

Von Thomas Sparrer