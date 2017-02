Döbeln. Nur Rückenschwimmer haben es gesehen. Viele andere Hallenbadbesucher haben das Netz an der Decke über dem 25- Meter-Becken wahrscheinlich noch gar nicht bemerkt. „Einige Badegäste haben uns auch gefragt, ob es sich um eine Faschingsdekoration handelt“, sagt Silvia Schlegel, stellvertretende Leiterin des Döbelner Stadtbades. „Das über Nacht mit einem Rollgerüst eingezogene Netz über dem 25-Meter-Becken ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagt Simone Jentzsch, die bei den Döbelner Stadtwerken für das Stadtbad zuständig ist. Seit etwa drei Wochen hängt es über dem Becken.

An der Decke hatte sich eine Wärme- und Schalldämmplatte gelöst. Das aus Steinwolle bestehende Material kann zwar niemanden erschlagen, aber auf die Köpfe der Schwimmer soll es auch nicht rieseln. „Wir haben quasi über Nacht ein Netz unter die Decke gehangen. Jetzt werden die Dämmplatten genauer untersucht. Ich denke im Sommer, wenn unsere Badegäste im Freibad schwimmen, kümmern wir uns in Ruhe darum“, sagt Stadtwerkechef Gunnar Fehnle. Bestenfalls muss nur die eine abgelöste Dämmplatte neu befestigt werden. Schlimmstenfalls müssen die seit 15 Jahren an der Decke hängenden Platten großflächiger erneuert werden. „Die Steinwollplatten sind unterm Hallendach schon einigen Einflüssen aus Wärme und Feuchtigkeit ausgesetzt. Wir werden das im Sommer lösen. Unsere Badegäste müssen in der Hallensaison keine Einschränkungen erdulden“, so der Stadtwerke-Chef.

Mit den Besucherzahlen des Döbelner Stadtbades sind die Stadtwerke, als Betreiberin, mehr als zufrieden. Dank des vor drei Jahren neu gebauten Lehrschwimmbeckens im Hallenbad ist die Zahl der Besucher und die Verweildauer im Stadtbad um ein Viertel gestiegen. 2012 hatte das Döbelner Stadtbad in Hallenbad, Freibad und Sauna im ganzen Jahr 100 000 Besucher. 2015 mit dem neuen Becken im Hallenbad waren es 130 000 Besucher. Im vergangenen Jahr zählte das Stadtbad insgesamt 125 000 Gäste. „Je nach Wetter in der Freibadsaison pegeln sich die Zahlen in dem Bereich ein“, sagt Gunnar Fehnle. „Fakt ist: die Pläne mit dem neuen Lehrschwimmbecken sind aufgegangen. Die Auslastung ist deutlich gestiegen.“ Das neue Becken wird auch für Babyschwimmen, Reha-Schwimmen und Schwimmkurse genutzt. Zudem gibt es im Stadtbad Aquafitnesskurse. Sehr gut ausgelastet ist auch die Sauna. Dank einiger Veranstaltungen, wie zuletzt einem russischen Sauna-Abend sind auch viele neue Gäste auf die Einrichtung aufmerksam geworden. Deutliche Umsatzzuwächse verbucht auch das unter Stadtwerke-Regie geführte Bistro. Trotz relativ kleiner Preise stieg der Umsatz der Stadtbad-Gastronomie um 40 Prozent.

Von Thomas Sparrer