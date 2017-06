Der Lack von fünf dunkelblau lackierten Sattelschleppern glänzt in der Sommersonne: Die Fischer Nutzfahrzeuge GmbH beschließt mit ihrer Auslieferung den ersten Großauftrag am neuen Standort Nicollschwitz. Für das 2016 in Döbeln gegründete Unternehmen Futuretrans Transport ist das ein Meilenstein. Das Frachtaufkommen wächst.