Polkenberg

Die künftige Verkehrsberuhigung in der Polkenberger Dorfstraße wird anders aussehen, als es sich die Anwohner vorstellten. Sie kann als Kompromiss bezeichnet werden: Die zwei Kunststoffschwellen auf der Fahrbahn wird es nicht geben. So hatten es sich die Anwohner gewünscht. Stattdessen wird ein Verkehrsschild für „Spielstraße“ angebracht.

Auf der Straße gilt dann Schrittgeschwindigkeit. Zudem wird eine Straßenseite mit Markierungen versehen, wo entlang der Straße Autos abgestellt werden dürfen. Das ist das Ergebnis einer Zusammenkunft mit Anwohnern am Dienstagabend, zu der neben Bürgermeister Tobias Goth (CDU) noch Vertreter vom Bau- und Ordnungsamt anwesend waren.

Das Interesse war groß, mehr als 20 der Anwohner waren der Einladung zum Termin gefolgt. Sie alle wollen das Rasen in ihrer nur sehr kurzen und als Sackgasse angelegten Straße gerne unterbunden haben (DAZ berichtete). Doch obwohl es sich um eine Anliegerstraße in einem Dorf handelt, ist das Problem offenbar von Mensch zu Mensch nicht direkt zu lösen.

Die Stadt sollte nun eingreifen und zwei Kunststoffkissen auf der Fahrbahn montieren. Die sollen die Autofahrer bremsen. Wer direkt an einer solchen Schwelle wohnt, werde sich bedanken, sagt Schröder, denn das Bremsen vor und das Beschleunigen nach derartigen Fahrbahnschikanen verursacht Lärm.

Am Dienstagabend wurde dann die Variante mit dem Spielstraßenschild in Erwägung gezogen. Im September wird dies im technischen Ausschuss vorgestellt und dann umgesetzt. Eine Abstimmung von Stadträten ist dafür nicht notwendig, es handle sich um einen Verwaltungsakt.

Ratsmitglied Hans-.Hermann Schleußner (Freie Wähler) aus Polkenberg sagt dazu: „In Spielstraßen gilt Schrittgeschwindigkeit. Das Schild wird niemanden bremsen, jedoch an die Eigenverantwortlichkeit der Autofahrer appellieren. Die Straßenverkehrsordnung wird schließlich jeder kennen.“

Anwohner Jürgen Otto, dessen Familie sich maßgeblich für eine Verkehrsberuhigung in dieser Straße einsetzt, sagt zu der Lösung: „ Die Mehrheit der Anwohner kann sich wohl damit arrangieren.“ Vor Ort kamen die Anwesenden überein, dass es neben den Fahrern von Lieferdiensten, die es aus beruflichen Gründen sehr eilig haben, durchaus auch Anwohner manchmal nicht so genau nehmen und mehr Gas geben als es erlaubt ist. Das Spielstraßenschild soll nun alle daran erinnern, dass man in der Dorfstraße in Polkenberg auch ganz entspannt und langsam unterwegs sein kann.

Von Steffi Robak