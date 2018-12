Waldheim

Oberhalb der Zschopau lebte der Nixfürst in seiner Höhle. Er hatte drei schöne Töchter, die sich gern unter die Menschen mischten. Vor allem schlichen sie sich nachts weg, um sich mit den jungen Männern aus dem Nachbardorf auf der Tanzfläche zu vergnügen. Allerdings mussten sie immer bei Sonnenaufgang in der Höhle über der Zschopau zurück sein. Eines Tages allerdings vergaßen sie die Zeit. Die jungen Damen wurden von den Sonnenstrahlen getroffen und zerflossen in Silberbächlein. So steht es jedenfalls in der Sage um die Nixkluft bei Waldheim geschrieben. Diesen Sagenstoff gibt es nicht nur in Waldheim. Entsprechende Legenden ranken sich um zahlreiche Orte im ganzen Landkreis.

Sagensammlung im Internet

Vor etwa zwei Jahren sammelte das Landratsamt die Sagen und gab sie in zwei Buchbänden heraus. Im Internet werden die Geschichten unter www.sagenhaftes-mittelsachsen.de anschaulich mit Kartenmaterial, aufwendigen 360-Grad-Aufnahmen und teilweise sogar eingelesenen Varianten der Texte verknüpft. Zusätzlich erläutert eine Wanderausstellung die Entstehungsgeschichte von „Sagenhaftes Mittelsachsen“. Mittlerweile ist diese Ausstellung auch im zweiten Obergeschoss des Waldheimer Rathauses angekommen, wo sie noch bis Ende Januar des kommenden Jahres zu sehen sein wird.

Wanderausstellung erklärt Entstehungsprozess

Auf insgesamt 16 Tafeln wird das Projekt unter die Lupe genommen. „Sie erhalten dadurch neben einem literarischen Einblick in die mittelsächsische Sagenwelt auch Kenntnisse zu den Besonderheiten der verschiedenen Kulturlandschaftsräume in der Region“, wird in der Projektbeschreibung zusammengefasst. Denn Mittelsachsen ist ein vielseitiges Pflaster. Neben dem Döbelner Lösshügelland reihen sich außerdem das Rochlitzer Land, Tallandschaften, das Mulde-Lösshügelland sowie das Osterzgebirge in die Liste der Kulturlandschaften ein. Neben Waldheim finden noch weitere Sagen aus dem Altkreis Döbeln in der Sammlung wieder – so etwa über den ersten Leisniger Burggrafen, das Roßweiner Rathaus und die Döbelner Kegelbrüder.

Von André Pitz