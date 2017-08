Blick in sanierte Kapelle: Nauhain feiert Wiedereinweihung

Nauhain. Seit knapp acht Monaten wird in der Kapelle in Nauhain gewerkelt. Bis auf wenige Restarbeiten ist die Sanierung abgeschlossen. Am Sonntag wird die Wiedereinweihung der Georgen-Kapelle gefeiert. Dazu lädt Pfarrerin Maria Beyer zu einem Festgottesdienst ein. „Die Arbeiten sind weitestgehend abgeschlossen“, sagt sie. Der Termin zur Fertigstellung setzte einen straffen Zeitplan. „Wir wollten die Wiedereinweihung gern zelebrieren und das möglichst noch im Sommer. Der 27. August war der letzte mögliche Termin.“ Am Freitag erst wurde der Altar installiert. Was noch fehlt sind beispielsweise die Lampen. „Die Entscheidungsfindung gestaltete sich schwierig“, weiß die Pfarrerin. „Es ist ein altes Haus, dementsprechend passend sollen die Lampen sein. Hinzu kommt der Denkmalschutz, der beachtet werden muss.“ Weitere Ausstattungsstücke fehlen noch. Die wichtigsten Dinge, wie den Natursteinboden, der neu verlegt wurde, oder das Verputzen der Wände sind abgeschlossen. „Die Bänke sind auch drin, so dass die Leute am Sonntag kommen können“, lädt Maria Beyer all diejenigen ein, die der Wiedereinweihung der Kapelle beiwohnen wollen. Dass noch der ein oder andere Handgriff fehlt, ist für die Pfarrerin unproblematisch. „Die Kapelle hat sich immer schon weiter entwickelt. Das Haus ist immer in Bewegung, deswegen finde ich es gar nicht schlimm, wenn auch künftig immer mal etwas hier passiert.“ Die Sanierungskosten belaufen sich auf rund 80 000 Euro. Einen Teil davon übernehmen Landeskirche und Denkmalpflege.

Zum Festgottesdienst hat Maria Beyer auch Superintendent Arnold Liebers, Harthas Bürgermeister Ronald Kunze sowie die an der Sanierung beteiligten Handwerker eingeladen. Sie selbst wird die Worte für ihre Zuhörer sprechen. Der Chor von Wendishain ist dabei, genauso wie Kantor Michael Fromm. Um 10.15 Uhr beginnt der Gottesdienst. Anschließend sind alle eingeladen, sich vor der Kapelle beköstigen zu lassen und gemeinsam zu verweilen.

Von Stephanie Helm