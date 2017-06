Auerschütz/Sömnitz. „Baum liegt auf der Straße zwischen Sömnitz und Auerschütz.“ So lautete der Einsatzbefehl, der am Sonnabendabend bei der Ostrauer Feuerwehr einging. Gegen 19.25 Uhr rückten die Mitglieder aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Blitz gleich zwei der großen Pappeln am Straßenrand stark beschädigte. Überall lagen Holzsplitter auf der Straße verteilt herum.

Die Bäume wurden nach Absprache mit der Einsatzleitung und der Polizei sofort gefällt. Um die Arbeiten ausführen zu können, wurde die Drehleiter aus Döbeln angefordert. Zudem wurde die Verbindungsstraße für den Verkehr bis zum Ende der Arbeiten gesperrt. Bis gegen 22.30 Uhr dauerten nach Angaben der Ostrauer Feuerwehr das vollständiger Zersägen und Beräumen der Pappeln.

Von daz