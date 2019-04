Waldheim

Die Polizeiaktion „Blitz für Kids“ startete am Montag im Bereich der Polizeidirektion Chemnitz. Im Raum Döbeln war Waldheim der erste Ort, in dem sich die Beamten mit ihren Messgeräten auf die Lauer legten. Unterstützung erhielten sie dabei von Mädchen und Jungen der Grundschule. Sie kontrollierten von 7.30 bis 9 Uhr an der Kriebsteiner Straße, die zum Schulweg zahlreicher Kinder gehört. Alle Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer verhielten sich vorbildlich. Die Kinder konnten 20 angehaltenen Fahrzeugführern die „Grüne Karte“ mit der Aufschrift „Danke“ überreichen. Das heißt, es gab keine einzige Geschwindigkeitsüberschreitung. Grundschüler und Polizisten mussten keine Gelbe Karte für eine Verwarnung zücken.

Die diesjährige Aktion läuft noch bis zum 14. April. An der Grundschule in Großweitzschen (Kontrollort Westewitzer Straße) wird Mittwoch früh gemessen, ebenso an der Grundschule in Grünlichtenberg, Mittlere Dorfstraße. In der zweiten Woche erfolgen dann die Kontrollen ohne Beteiligung der Kinder und die festgestellten Ordnungswidrigkeiten werden mit allen rechtlichen Konsequenzen geahndet.

Die Fahrzeugführer sollen durch die Aktion zum verkehrsgerechten Verhalten zum Schutz der Kinder, besonders vor Grundschulen und an Schulwegen, angehalten werden. Kinder verhalten sich oft spontan und unberechenbar für Fahrzeugführer. Sie orientieren sich an den Erwachsenen, die in ihrem Verhalten nicht immer Vorbild sind.

Von Olaf Büchel