Leisnig

Der Maschinenpark ist startklar für den Saisonbeginn: Großes Motorenanlassen am Technikmuseum, ehemalige Nudelfabrik. Vorm diesjährigen Blütenfest ist das traditionelle große Anknattern angesagt. Es stimmt auf das mehrtägige Festprogramm im Rahmen der Blütenfestwochen ein, welches in Leisnig und der Umgebung gefeiert wird.

Ein richtiger Motor, das ist eine Maschine, der man beim Arbeiten zusehen kann. Unter diesem Motto lässt Claus Dieter Andrä im Technikmuseum von Leisnig an der Johannes-R.-Becher-Straße am 28. April einige der großen Motoren an. Sie laufen von 9 bis etwa 14 Uhr.

Motorisierte Protagonisten dürfen an der frischen Luft tuckern

Durchinspiziert hat er sie alle schon, damit am Tag X dann als wie am Schnürchen läuft. Ab 9 Uhr sind Gäste im Technikmuseum beziehungsweise dem dazugehörigen Hof der früheren Nudelfabrik willkommen.

Einige der stampfenden und dampfenden Protagonisten aus dem Maschinenpark können sogar an die frische Luft geholt werden. Dort dampft es ansonsten noch über dem Grill, und ein kühles Blondes wird ebenfalls ausgeschenkt. An diesem Tag können Besucher auch das Museum durchstreifen.

Von Steffi Robak