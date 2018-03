Blumenhaus Ostrau schließt nach 18 Jahren

Heike Langfritz ist in diesen Tagen häufig den Tränen nahe. Es ist die letzte Verkaufswoche in ihrem Blumenhaus – dem Flower Shop – wie es in großen rosafarbenen Lettern am Schaufenster steht. Und die 54-Jährige trifft viele ihrer Stammkunden zum letzten Mal als selbstständige Blumenhändlerin. Weil ihr Mann schwer an Krebs erkrankt ist, gibt sie den Laden nach 18 Jahren auf.