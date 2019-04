Döbeln

Ein blutiges Ende nahm am Mittwochvormittag ein Streit an der Döbelner Franz-Mehring-Straße. Wie die Polizei mitteilt, gerieten zwei Männer im Alter von 27 und 28 Jahren in einem Lokal aneinander. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Jüngere dabei mit einem Messer verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Der Ältere gilt nun als tatverdächtig, wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit (Stand: Mittwochnachmittag) noch in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Von ap/DAZ