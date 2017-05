Leisnig. Das Leisniger Sommerkino ist inzwischen eine Institution. Damit auf dem Marktplatz echte Filmsaal-Atmosphäre aufkommt, wartet der Leisniger Gewerbe- und Verkehrsverein immer bis 21 Uhr mit der Vorstellung. Doch dann kommen oft nicht so viele Besucher wie Platz hätten, weil sie es sich einmal auf dem Sofa gemütlich gemacht haben. „Wir uns daher überlegt, was machen wir davor?“, sagt Vereinschef Sven Wolf. „Dann haben wir beim Weinfest mit Leuten geredet und es kam die Idee, ein Bierfest wäre was. Sowas in der Art gibt es hier in der Gegend auch nicht.“

Doch nicht irgendein Bierfest sollte es sein: Passend zum Mai, in dem einst das letzte Bier vor dem Sommer – das Maibockbier – gebraut wurde, ersannen die Leisniger das Maibockfest, welches am Sonnabend zum ersten Mal gefeiert wurde. Dafür hatten Sven Wolf und sein Team extra zehn Brauereien aus 100 Kilometer Umkreis angesprochen. Die Zwickauer Brauerei Mauritius sowie die Brauerei Frenzel aus Zwickau folgten dem Ruf und brachten ihre Bierwagen mit. Die Zwickauer ließen sich sogar von einer Panne nicht abhalten und kamen auf dem ADAC-Abschleppwagen nach Leisnig.

Die Zwickauer brachten sogar ein 30-Liter-Fass des Starkbiers mit 16 Prozent Stammhefe und sieben Prozent Alkohol mit nach Leisnig, welches Bürgermeister Tobias Goth stilecht mit Lederschürze und Holzhammer gegen 15.30 Uhr anstach. Da waren die Leisniger noch etwas zurückhaltend. Goth selbst kaufte die ersten beiden Gläser zum Genuss in der Leisniger Nachmittagssonne. Doch im Laufe des Nachmittags ging der Plan des Vereins auf. Bis 18 Uhr waren bereits rund 200 Gäste gekommen, die sich Bier und besondere kulinarische Kreationen schmecken ließen.

„Wir haben extra eine Bockbier-Bratwurst machen lassen“, schwärmte Sven Wolf. Jörg Heinzmann, Vereinsmitglied und Küchenmeister in der Polditzer Gaststätte Zur alten Bäckerei hatte das übernommen. Der Burgbäcker Münch servierte ein Bockbier-Brot.. Die Filmauswahl an diesem Abend war auch passend: Die drei Musketiere – und die mochten es ja auch eher deftig.

Von Sebastian Fink