Bockelwitz

Die Ursache für die Windrad-Havarie ist gefunden. Bis in den späten Donnerstagabend suchten die Techniker der Berner Kraftwerke (BKW) nach dem Fehler, der das Problem-Windrad freidrehen ließ. Dann war klar: „Ursache war ein Problem der Steuerung. Mehrere Bauteile und ein Sicherheitssystem haben gleichzeitig versagt, was sehr unwahrscheinlich ist“, sagt Tobias Fässler, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der BKW. „Die Kombination dieser Fehler hat dann zur erwähnten Störung geführt.“ Es mutet wie eine Ironie an, aber die BKW hatten die Anlagen des Windparks vor kurzer Zeit durchchecken lassen. „Bei der letzten Überprüfung vor wenigen Wochen waren alle Bauteile und Systeme intakt. Die anderen neun Anlagen werden nun auf diese Fehler geprüft und nach erfolgreicher Prüfung wieder in Betrieb genommen“, sagt Tobias Fässler.

Neun Räder drehen sich wieder

Die Techniker haben aber auch die anderen neun Anlagen unter die Lupe genommen. Deswegen standen diese vorübergehend still. Acht Anlagen arbeiteten fehlerfrei, eine hatte einen schwachen Akku in der Notstromversorgung. Diesen Stromspeicher haben die Fachleute am Freitag getauscht. Mittlerweile laufen neun Anlagen des Windparks wieder, der Rotor des Havaristen dreht sich noch nicht wieder.

Von Dirk Wurzel