Hainichen

Alle mussten raus. Am frühen Montagmorgen brannte gegen 2.10 Uhr ein Zimmer in der dritten Etage der Hainichener Asylunterkunft lichterloh. „Vollbrand“, sagt dazu die Polizeidirektion Chemnitz in ihrer Pressemeldung. Polizisten, die zuerst am Ort des Geschehens waren, evakuierten das Haus sofort. Über 60 Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Als die Feuerwehrleute den Brand in der Wohnung gelöscht hatten, stießen sie auf dem Balkon auf deren 33-jährigen Bewohner. Dabei handelt es sich um einen Mann aus Libyen, wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage mitteilt. Die Rettungskräfte versorgten ihn umgehend, er hatte eine Rauchgasvergiftung. Später kam der Libyer ins Krankenhaus.

Handschellen klicken im Spital

Und noch im Krankenhaus klickten die Handschellen. Denn: „Im Zuge der ersten Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass der 33-Jährige offenbar in der Wohnung Feuer gelegt hatte. Mitarbeiter der Unterkunft waren daraufhin zu Hilfe geeilt, um mit Feuerlöschern den Brand zu bekämpfen. Dabei erlitt einer der Mitarbeiter (34) ebenfalls eine Rauchgasvergiftung und musste behandelt werden“, so die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hatte die vorläufige Festnahme angeordnet. Gegen den Asylbewerber ermittelt nun die Kriminalpolizei. Tatverdacht: Schwere Brandstiftung. Strafrahmen: Ein bis 15 Jahre Haft. Zeitnah werden Brandursachenermittler den Brandort kriminaltechnisch untersuchen.

Höhe des Sachschadens noch unklar

Die übrigen Bewohner konnten gegen 03.45 Uhr in ihre Unterkünfte zurückkehren. Angaben zum Sachschaden liegen der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz noch nicht vor.

Von Dirk Wurzel